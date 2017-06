Fernando Cavenaghi, la leggenda del River si ritira

E' arrivata l'ora di appendere le scarpette al chiodo anche per il torito. Fernando Cavenaghi, dopo l'infortunio al ginocchio e l'interruzione del contratto con l'Apoel Nicosia, ha deciso di abbandonare il mondo del calcio giocato.



L'ufficialità arriva con una nota pubblicata sul sito ufficiale del River Plate: "Sono realmente felice e orgoglioso di aver realizzato il sogno che avevo da ragazzo di diventare un calciatore".



Il 33enne darà il suo addio al calcio probabilmente a giugno allo stadio Monumental di Buenos Aires, tempio del River Plate, club al quale l'attaccante è molto legato. In biancorosso dal 2000 al 2004 ha iniziato a giocare il bel calcio, poi l'Europa tra Francia e Spagna e il ritorno in Argentina per dare manforte al suo River scivolato in seconda divisione.

L'argentino, nella sua carriera, vanta la vittoria della Copa Sudamericana nel 2014 e della Libertadores nell'anno successivo.