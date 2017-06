Estudiantes, Veron torna in campo: esordio contro il Bayer Leverkusen

Adesso c'è anche la data. Domenica 8 gennaio 2017 Juan Sebastian Veron tornerà a giocarea 41 anni. Il nuovo 'esordio' del fuoriclasse argentino dell'Estudiantes sarà contro il Bayer Leverkusen nella Florida Cup. Lo ha annunciato lui stesso sul profilo Twitter ufficiale della manifestazione: "A tutti i tifosi dell'Estudiantes, torno a vestire i colori che tanto amiamo".



L'ex centrocampista di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter aveva chiuso con il calcio giocato al termine della stagione 2013/14 prima di diventare presidente del club di La Plata. Veron aveva spiegato di sentirsi bene fisicamente e che il suo non è un capriccio: "Avevo promesso che, nel caso fossimo riusciti a vendere il 65% degli abbonamenti per il nuovo stadio, sarei tornato in campo". L'Estudiantes puà dunque contare su un'amr ain più.