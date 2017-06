Estudiantes, Veron in campo a 42 anni

Tutto parte a fine 2016, con una battuta-provocazione: "Se vendiamo il 65% degli abbonamenti per il nuovo stadio, mi rimetto a giocare". Il problema è che i tifosi dell'Estudiantes hanno risposto oltre le aspettative e allora Juan Sebastian Veron è stato costretto a mantenere la promessa.



Dopo mesi di allenamenti e qualche amichevole giocata (la prima ad inizio gennaio contro il Bayer Leverkusen), il presidente dell'Estudiantes ha rimesso gli scarpini anche in una partita ufficiale: in Copa Libertadores contro il Barcelona SC.



A 42 anni da poco compiuti, il centrocampista ex Parma, Lazio e Inter è partito titolare con la fascia di capitano (è poi stato sostituito al 59') nel 4-4-1-1 di Nelson Vivas - altra vecchia conoscenza della serie A - ma la sua presenza non ha portato bene visto che l'Estudiantes ha perso 2-0.