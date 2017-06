Estudiantes, Veron è tornato in campo a 41 anni

Juan Sebastian Veron è un uomo di parola. Il presidente dell'Estudiantes a dicembre aveva detto: "Se riusciamo a vendere il 65% degli abbonamenti in tre mesi, tornerò a giocare nel 2017". Detto, fatto. Prima un duro allenamento per un campione fermo di fatto dal 2014 (non contando la parentesi dilettantistica all'Estrella de Berisso), poi la firma sul contratto ed ora i primi 45 minuti con la maglia biancorossa a 41 anni suonati.



Un tempo nella sfida amichevole contro il Bahia Sport, nell'ambito della Florida Cup ora che la Primera Division (esclusiva Premium Sport) è in pausa, a ritmi ovviamente bassi ma contradisstinto dalla solità qualità nella regia, palleggio e lanci illuminanti. La Brujita sembra infinita.