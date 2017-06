Copa Argentina, River Plate campione

All'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba va in scena una delle sfide più spettacolari di questo 2016: il River Plate supera 4-3 il Rosario Central e conquista la Copa Argentina. I Millonarios non solo portano a casa il trofeo per la prima volta nella loro storia, ma staccano anche il pass per la Copa Libertadores 2017, a differenza degli odiatissimi cugini del Boca Juniors, contro cui sono già partiti migliaia di sfottò. Continua, invece, la maledizione del Central, che perde la terza finale di coppa per il terzo anno consecutivo.



La gara viene sbloccata all'11' da Alario su calcio di rigore, poi Musto pareggia i conti, al 26', sfruttando l'erroraccio di Batalla, protagonista in negativo anche nel Superclasico. La squadra di Coudet ribalta il risultato con Ruben (30'), prima del 2-2 realizzato ancora da Alario (40') sempre su rigore. La Canallas tornano in vantaggio con Ruben al 63' - Batalla colpevole anche in questa occasione - poi Alario racciuffa il pari al 72', firmando la sua tripletta, prima della rete della rete della leggenda dei Millonarios, Ivan Alonso (75'), che a 37 anni decide il match e regala la coppa a Gallardo, al settimo trofeo da quando è alla guida del River Plate.