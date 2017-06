Burdisso, 'assalto' dei tifosi del Boca: "Ritorna da noi!"

Nicolas Burdisso con un messaggio su Instagram ha voluto salutare il Genoa dopo aver giocato l'ultima gara in rossoblù all'Olimpico contro la Roma: "È arrivato il momento di ringraziare, salutare e continuare la mia strada. Sono stati più di 3 anni bellissimi ed emozionanti, vissuti da capitano e protagonista. Ringrazio tutti i tifosi, dal primo all'ultimo, perché siete voi il vero marchio di questa piazza. Ringrazio tutti miei compagni per tante battaglie, tanti momenti in campo e fuori, ringrazio il mister Ivan e la società, per la fiducia e la proposta a che io continuassi qui. Grazie, grazie e grazie".



In Italia dal 2004, Burdisso ha giocato con l'Inter sino al 2009 e con la Roma sino al gennaio 2014 quando si è trasferito al Genoa. Il difensore argentino, 49 presenze con l'Albiceleste, non ha comunicato ufficialmente se continuerà a giocare ma non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera al Boca Juniors, squadra che lo aveva lanciato. Moltissimi i messaggi arrivati proprio dai tifosi del Boca che sui social lo hanno invitato a "volve a Boca" (tornare al Boca): un vero e proprio assalto da parte dei sostenitori gialloblù. "Tutto il Boca ti aspetta", "Abbiamo bisogno di te", "Ti vogliamo", "Gioca la Libertadores": sono questi alcuni degli inviti rivolti al difensore.