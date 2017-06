Boca, Tevez continua a non parlare: futuro in bilico

Carlos Tevez non parla più. Silenzio radio dalle antenne di Apache-landia, l'attaccante argentino ha tenuto la bocca cucita sia dopo l'eliminazione dalla Copa Argentina (1-2 contro il Rosario) sia dopo la vittoria in Primera Division (3-0 contro il Gimnasio), alimentando nuove voci sul suo futuro. A dicembre lascerà la camiseta gialloblù o prolungherà per un'altra stagione? In Argentina il Corinthians è in prima fila per quello che sarebbe un altro ritorno ma anche in Europa tanti club sarebbero interessati se il 32enne argentino decidesse di cambiare squadra e campionato.



Daniel Angelici, presidente del Boca, ha assicurato: "Speriamo che Carlos resti a lungo qui. Non gli ho parlato, ma le motivazioni non gli mancano perché è il 10 della squadra che ama. E se decidesse di andarsene sarebbe per ritirarsi e non per andare in un’altra squadra”. La palla passa tra i piedi di Tevez, quando deciderà di tornare a parlare.