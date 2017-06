Boca, maxi offerta dalla Cina per Tevez: pronti 40 mln l'anno

Per Carlos Tevez il futuro potrebbe parlare cinese. Secondo quanto riporta il portale brasiliano 'Sambafoot', all'ex attaccante della Juventus, attualmente al Boca Juniors, sarebbe stato offerto un contratto da 40 milioni di euro l'anno per giocare con un club non meglio identificato di Super League cinese. "Una delle squadre che lottano per il titolo della Super League cinese ha offerto a Tevez circa 40 milioni di euro l'anno - si legge su Sambafoot - ma lui non ha ancora risposto".

Già nell'ultimo mercato di gennaio c'erano state delle sirene cinesi per l'Apache, che dieci mesi fa era stato corteggiato dallo Shanghai SIPG che aveva offerto prima un ricco triennale a stagione e poi, dopo il rifiuto del bomber argentino a discutere un accordo così lungo, un contratto annuale da 24 milioni di euro. Ad attendere sviluppi da questa situazione ci sarebbe anche il Palmeiras, in cerca di un sostituto di Gabriel Jesus che si trasferirà al Manchester City a gennaio. Poche speranze per i brasiliani come per i cinesi però, perché Tevez, 19 gol da quando è tornato al Boca nel giugno 2015, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l'Argentina.