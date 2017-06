Boca Juniors, Tevez saluta: "La vita ti mette davanti a scelte difficili"

"Ciao Boca, ecco perché vado via". L'Apache saluta tutti e se ne va. Anzi, se ne è già andato. Perché dire no ai 38 milioni di euro all'anno che gli hanno offerto in Cina, allo Shanghai Shenhua, era davvero troppo difficile. Ma lo era anche lasciare la "sua" gente senza dare spiegazioni. E così Carlitos Tevez ha pubblicato un video per dire tutto.



"Voglio ringraziare tutta la gente del Boca per l'affetto e l'amore che mi hanno sempre dimostrato e che mi dimostreranno sempre. Non è facile prendere la decisione che ho preso e neppure comunicarlo. È difficile comunicare che non sono più un giocatore della squadra che amo, per le diverse circostanze di fronte alle quali ti mette la vita. A volte bisogna prendere una decisione anche se uno sa cosa significa essere ogni giorno nel club che ami, se conosce le pressioni che ci sono nel club e poi l'appoggio e l'affetto che mi hanno dato"