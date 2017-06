Boca Juniors, Tevez regala la maglia a un bambino: l'aspettava da otto mesi

Ci sono tifosi che sognano la maglia del proprio beniamino per una vita intera, ma, il più delle volte, non riescono a mettere le mani sull'ambito cimelio. A questo piccolo hincha del Boca Juniors, però, è andata meglio: dopo aver esposto per otto mesi in tribuna un cartello con la scritta: "Carlitos, regalami la tua maglia", il suo desiderio è stato esaudito. Al termine della vittoria, per 2-0, contro il Sarmiento infatti Carlos Tevez ha notato il messaggio ed è corso verso il bambino per consegnarli la sua maglietta. L'ex attaccante della Juventus si dimostra ancora una volta il simbolo della Bombonera.