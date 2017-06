Boca Juniors-Romero, Schelotto ha fretta: "Giocare qui è unico"

Sergio Romero, ex portiere della Sampdoria e grande protagonista al Mondiale 2014 con la maglia dell'Argentina, è un comprimario al Manchester United da due anni, tra tribune e panchine. Anche per questo Guillermo Barros Schelotto non vuole mollare la presa facendo leva anche sulla voglia di giocare del numero uno, ma soprattutto sull'orgoglio xeneize: "Ho parlato con Romero e lo farò anche la prossima settimana. È una decisione difficile quella di tornare in Argentina, ma il Boca ha il suo peso e per chiunque è importante giocare qui".



Basta esitazioni, dunque. Schelotto vorrebbe Romero a Buenos Aires il prima possibile: "Quando si ha la possibilità di giocare per il Boca prendi una decisione e vieni. Quando io ero al Gimnasia, non ho mai avuto dubbi nel venire al Boca. Ma sono decisioni molto personali: con il tempo ho imparato che quello che ti dà il Boca non te lo dà nessun club del mondo".