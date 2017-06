Boca Juniors, Maradona: "Anche io avrei fatto come Tevez"

Diego Armando Maradona fa retromarcia: se a fine dicembre aveva avvisato l'Argentina sulla possibile scelta di Tevez di andare in Cina ("Se accetta, dobbiamo scordarci che possa tornare a giocare in Nazionale"), ora assolve l'Apache. "Ha fatto quello che doveva fare, anche io avrei accettatto di fronte a un'offerta del genere - le parole ad Olé - : e lo stesso avrebbero fatto Riquelme, Aimar, Saviola o Francescoli".



Maradona quindi capisce l'aspetto economico della scelta di Tevez: "Noi del Boca Juniors lo ringraziamo per essere tornato ma ha fatto bene a scegliere la Cina. Se a Riquelme avessero offerto 50 milioni di dollari per giocare lì, ora parlerebbe cinese. Carlos non ha ingannato nessuno, ha semplicemente accettato un'offerta stratosferica e non ho nulla da rimproverargli".