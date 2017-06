Boca Juniors, Gago vicino al rinnovo

Fernando Gago continuerà la sua avventura al Boca Juniors. Ne è convinto il presidente Angelici che ha annunciato: "Siamo vicini ad un rinnovo di contratto per i prossimi tre anni, nei prossimi giorni Fernando firmerà: vuole rimanere e noi vogliamo che rimanga". Il centrocampista, 31 anni ad aprile, nel 2013 era tornato in Argentina per rilanciarsi dopo le negative parentesi alla Roma e al Valencia anche se ha meso insieme solamente 86 presenze in quattro stagioni. Recentemente se n'era parlato anche in chiave Milan vista la prospettiva di prenderlo a costo zero, col rinnovo le ipotesi di un ritorno in Europa si chiudono definitivamente.