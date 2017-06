Boca Juniors, chi si rivede: il ritorno di Fernando Gago

Dopo sei mesi lontano dai campi da gioco per l'infortunio al tendine d'Achille, finalmente per Fernando Gago è arrivato il momento di calcare di nuovo l'erba della Bombonera. Il centrocampista argentino è rientrato nel 3-0 delle riserve del Boca Juniors sul Tamperley, dopo la sgambata di qualche giorno prima contro il Sarmiento riserve.



"E' sempre bello tornare qui, questo stadio per me significa molto" le parole di Gago. "Nella ripresa è andata un po' meglio, ho preso un po' più di ritmo. Devo recuperare la forma giusta". Ora la mission è di tornare in prima squadra: "E 'bello avere un obiettivo così grande, ma è anche bello aver giocato 90 minuti dopo sei mesi" ha detto il numero 5 gialloblù.