Boca Juniors, bufera Angelici: "Faceva pressioni sugli arbitri"

Daniel Angelici nella bufera: il presidente del Boca Juniors è stato incastrato da alcune intercettazioni telefoniche diffuse da Tyc Sports in cui Angelici chiede alla Federazione Argentina favori arbitrali pochi giorni prima della partita contro il Velez Sarfield del 2015. In caso di vittoria, gli Xeneizes avrebbe conseguito l'accesso alla Copa Libertadores: la partita è finita 1-0 per il Boca con il gol di Colazo.



Le telefonate di Angelici erano dirette a Luis Segura, ex presidente dell'AFA, e a Fernando Mitijans, membro del Tribunale Disciplinare. Se il presidente fosse giudicato colpevole, rischierebbe sanzioni e squalifiche anche la stessa Federcalcio.