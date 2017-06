Boca Juniors, Bentancur: "Tutto fatto con la Juventus"

Era il segreto di Pulcinella ma, si sa, nel mondo del calciomercato bisogna sempre aspettare le conferme dirette (e a volte neanche quelle bastano...) per dare per chiuso un affare. Quello di Rodrigo Bentancur alla Juventus era fatto da tempo ma ora ci ha pensato lo stesso argentino ad ufficializzarlo: "Con i bianconeri è già tutto fatto e concluso, più avanti si vedrà quando verrò a Torino per le visite mediche".



Il 19enne sul quale la Juve ha un'opzione - da esercitare entro il 24 aprile - nell'ambito del ritorno di Tevez al Boca Juniors, costerà 9,5 milioni di euro (più altri 2 di bonus se dovesse rimanere in bianconero per tre anni). Ma le sue parole tolgono ogni dubbio: "Adesso voglio soltanto stare tranquillo - ha detto a Espn Radio - e pensare al Boca: voglio diventare campione con questa maglia. E la mia famiglia mi aiuta a stare con i piedi per terra. Voglio lasciare questo club con un titolo".



Parte dell'Italia calcistica potrebbe già trovarselo di fronte al Mondiale Under 20, visto il suo Uruguay è stato sorteggiato nel girone dell’Italia: "Decide il mio allenatore se posso andare o no: vorrei giocare per il mio Paese ma non è obbligatorio e rispetterò quello che mi dirà Schelotto".