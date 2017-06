Boca Juniors, Bentancur pensa alla Juve ma si fa male al ginocchio

Che Rodrigo Bentancur sia promesso sposo della Juventus non è più un mistero da tempo ma, con l'avvicinarsi di gennaio, è interessante capire se il club bianconero deciderà di portarlo subito in Italia o lasciarlo al Boca Juniors sino al termine della stagione. "Teoricamente dovrei andare alla Juve a giugno ma non c'è ancora niente di sicuro - le parole dell'argentino -. E' bello sapere che un club così grande si interessa a te ma per il momento penso a dare tutto a questa società".



Il bivio gennaio-giugno, però, si inserisce all'interno dell'infortunio appena riportato da Bentancur: distorsione del ginocchio destro. Niente di serio ma, con la pausa invernale della Primera Division sino a febbraio, se alla fine la Juventus decidesse di portare il centrocampista a Vinovo tra un mese, l'esperienza con la maglia gialloblù sarebbe già virtualmente finita.