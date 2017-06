Boca Juniors-Andujar, ci siamo: "L'Estudiantes ci venga incontro e si chiude"

Ventiquattro ore di tempo, poco più, per chiudere l'operazione Andujar. L'Estudiantes ha dato un ultimatum al Boca Juniors e il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici, sembra fiducioso sul'esito della trattativa: "Veniamoci incontro e si può fare". L'ex portiere di Catania e Napoli, classe 1983, è l'obiettivo numero di Schelotto, che ha chiesto alla sua dirigenza questo specifico regalo per la ripresa del campionato. Andujar, 33 anni, è tornato all'Estudiantes nell'estate del 2015 e in questa stagione è stato messo da parte giocando solo una delle ultime nove partite di Primera Division. "Siamo d'accordo quasi su tutto - ha spiegato Angelici - Dobbiamo solo trovare l'intesa su chi deve pagare le tasse dell'operazione".