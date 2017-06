Boca Juniors, allarme Bentancur: "Persi 4 kg in 4 settimane"

Rodrigo Bentancur non è mai stato un colosso: con il peso forma di 71 chili e un'altezza di 185 centimetri, il centrocampista avanzato del Boca Juniors si può definire longilineo. Eppure in casa degli Xeneizes è scattato l'allarme, Bentancur è tornato dal sudamericano Sub-20 dimagrito di quattro chili (in quattro settimane di torneo) ma Schelotto è rimasto impressionato più che altro del calo della massa muscolare.



E' comune per i giocatori perdere peso in competizioni così breve e intense come il Sub-20, che oltretutto Bentancur ha vinto con il suo Uruguay, così come è normale dimagrire quando si gioca in altitudine (la finale si è giocata a Quito, 2.800 metri sul livello del mare). Però molti giocatori si sono lamentati dell'organizzazione per la qualità e la quantità del cibo, tutti fattori che hanno inciso nel ritorno in condizioni precarie di Bentancur. Anche la Juventus, che lo abbraccerà in estate, è interessata al caso: probabile che l'uruguaiano non parta titolare nella prima partita di Primera Division.