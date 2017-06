Boca Juniors ad alta tensione, botte in allenamento: il video

Un banale diverbio scaturito in rissa, con tanto di pugni ripresi dalle telecamere della televisione sociale. Juan Manuel Insaurralde e Jonathan Silva sono passati presto dalle parole alle mani durante un allenamento del Boca Juniors, sono stati divisi, fatti uscire dal campo ma pare che la lite sia continuata negli spogliatoi. Poi sono arrivate le scuse pubbliche dei due ("Solo cinque minuti di tensione") ma il club argentino potrebbe decidere di metterli fuori rosa o addirittura venderli, ricordando che a Osvaldo, per esempio, bastò una sigaretta fumata nello spogliatoio per essere spinto a lasciare la società.