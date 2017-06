Belgrano, Buffon "esulta" come un pirata

Il Club Atlético Belgrano è soprannominato in patria Los Celestes (dal colore delle divise) o Los Piratas ("I pirati") ed è proprio per questo secondo appellativo che Gianluigi Buffon, su richiesta di un tifoso argentino che lavora in un ristorante di Milano, si è fatto fotografare nel tipico gesto di esultanza.



La foto con metà faccia oscurata dalla mano ha fatto il giro del web spopolando in Argentina ma non è una nuova versione della Dybala-mask: solo un favore fatto a un fan, che nel post su Facebook ha anche scherzato "Ora inizieremo le trattative per tanti giocatori della Juventus...".