Banfield, Sarmiento vomita in campo: "Volevo imitare Messi..."

Una decina d'anni fa in Argentina era un astro nascente, considerato dai media l'erede di Lionel Messi, ma poi al contrario della Pulce Brian Sarmiento non è mai esploso e ha proseguito la carriera viaggiando con alterne fortune tra Spagna, Brasile e Perú senza però mai sfiorare neanche da vicino la grandezza del numero 10 del Barcellona.

Dieci anni più tardi il 26enne di Rosario (stessa città natale di Messi), che nel frattempo è tornato in patria e ha firmato con il Banfield quarto in classifica, torna a parlare di quell'etichetta di "nuevo Messi" che gli avevano appiccicato addosso e ci scherza su: "Mi hanno paragonato a Messi, ma mi sono fermato a 'Me'... - dice a 'TyC Sports' dopo la vittoria per 3-1 contro l'Union di Santa Fe - e così per imitarlo ho iniziato a vomitare come fa lui...".

Durante la sfida con l'Union, infatti, Sarmiento ha avuto un malore dovuto a una condizione fisica non ideale: "Nei giorni scorsi avevo avuto la febbre, non stavo bene. E così ho vomitato tutto. Sembravo Emily Rose dell'Esorcista..." ha scherzato ancora l'attaccante mentre la tv argentina mostrava le immagini di uno dei tanti malori avvertiti in campo negli scorsi mesi dal fuoriclasse del Barcellona.