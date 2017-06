Baciò Ibra sul collo, ora Civelli torna a casa: ha firmato col Banfield

Renato Civelli è pronto a ripartire dall’Argentina dopo aver chiuso la sua avventura con il Lille lo scorso dicembre. Il difensore di origini italiane, 33 anni, ha firmato fino a fine stagione con il Club Atlético Banfield, la squadra nella quale ha iniziato a giocare tra i professionisti.

Proprio al Banfield, infatti, il giocatore è cresciuto, per poi sbarcare in Francia nel 2005 con la maglia dell'Olimpique Marsiglia. Per tre stagioni fa la spola con l'Argentina, dove torna a giocare con le maglie del Gimnasia La Plata e del San Lorenzo. Torna definitivamente in Europa nel 2010 e lo fa con la maglia del Nizza, dove cresce fisicamente, conquista il posto da titolare, trova il gol con una certa regolarità e si fa notare anche dal Milan, che nell'estate del 2011 prova, senza successo, a portarlo in Italia.

Saltato il passaggio in rossonero, nel 2013 si trasferisce in Turchia al Bursaspor, per poi tornare in Ligue 1 con la maglia del Lille. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per un bacio a Zlatan Ibrahimovic che fece molto scalpore, a fine partita Civelli affermò che era una tattica per fare innervosire il campione svedese.

Il bacio a Ibrahimovic