Argentina, Zanetti assicura: "Ho parlato con Bauza, Icardi avrà la sua chance"

Javier Zanetti, in Argentina per inaugurare l’Inter Academy di Cordoba, ha parlato con ESPN Argentina del momento dei nerazzurri e di Mauro Icardi, ancora fuori dalla lista dei convocati del ct Bauza: ”Si merita la convocazione. E’ in un grande momento, è capitano e goleador. E’ difficile ripetersi ogni anno e lui ogni anno segna tantissimo. Bauza gli ha aperto le porte, speriamo la convocazione arrivi”. “Fuori dalla Seleccion per motivi extracalcistici? Non credo sia così - continua Zanetti - ho parlato con Bauza. Mauro è il nostro capitano, sta giocando benissimo, ogni partita che gioca con l’Inter è un modo per dimostrare che è un grandissimo attaccante, sta facendo sempre gol. E questo lo porterà a vestire la maglia della nazionale. Noi confidiamo tantissimo che questa convocazione arrivi perché se la merita. Bisogna rispettare la rosa attuale ma Mauro merita una possibilità”.

Poi l'attenzione si sposta sull'Inter: “Suning è una società seria e solida, rispetta la storia dell’Inter e ha in mente di far tornare il club ad essere protagonista”. Magari aprendo un ciclo come che ha visto protagonista proprio l'ex capitano: “E’ durato sette anni, abbiamo vinto tutto, è stata un’epoca stupenda. Ma tutti i cicli finiscono e ora abbiamo la possibilità di costruire qualcosa di importante. Abbiamo grandi giocatori e Mauro è uno di questi. Con questi grandi giocatori e questa nuova proprietà l’Inter può tornare ai vertici, può tornare nell’elite”.

In conclusione un gustoso retroscena di mercato: “Quando era al Palermo siamo stati davvero vicini a portare Paulo Dybala all’Inter, ma alla fine non si è concretizzato l’affare. Ora gioca con i nostri rivali ma continuiamo ad ammirarlo. Speriamo che porti soddisfazioni all’Argentina”