Argentina, un super lunedì di calcio sui canali Premium

Lunedì 21 novembre 2016, in programma la decima giornata della “Primera divisiòn argentina”, campionato che Premium Sport trasmette in esclusiva assoluta.

Di seguito la programmazione di lunedì 21 novembre:

“Boca Juniors-Rosario Central” in differita su Premium Sport 2 HD alle ore 19.00 Telecronaca: Raffaele Pappadà

“Newell’s Old Boys-River Plate” in differita su Premium Sport 2 HD alle ore 21.00 Telecronaca: Ricky Buscaglia