Argentina, ufficiale: l'ex ct Bauza riparte dagli Emirati Arabi

اتحاد الكرة يتعاقد مع الأرجنتيني إدجاردو باوزا لقيادة المنتخب الأول .. https://t.co/8IZgtc61gM pic.twitter.com/XEG35c1csa — uaefa (@uaefa_ae) 11 maggio 2017

Soltanto un mese fa, al momento dell'esonero dalla panchina dell'Argentina, il suo sogno di disputare il Mondiale sembrava definitivamente svanito e invece oggi per Edgardo Bauza le porte di Russia 2018 si riaprono clamorosamente.

Bauza è infatti ufficialmente il nuovo commissario tecnico degli Emirati Arabi, a confermarlo è stata la stessa Federcalcio, la UAEFA: "Questa mattina, presso la nostra sede a Dubai, Edgardo Bauza ha apposto la firma sul contratto diventato l’allenatore della Nazionale degli Emirati Arabi" recita il comunicato.

Gli Emirati Arabi sono attualmente quarti nel loro gruppo di qualificazione a Russia 2018 a 4 lunghezze dal terzo posto dell’Australia che vale lo spareggio quando mancano tre gare ancora. Missione difficile, comunque non impossibile, ma Bauza dovrà necessariamente migliorare lo score ottenuto con l'Albiceleste, con cui in quasi un anno ha ottenuto soltanto 3 vittorie in 8 gare (con 2 pareggi e 3 ko).

Il tecnico argentino ha comunque firmato un contratto che lo legherà alla selezione del Emirati fino al termine della Coppa d’Asia del 2019, torneo che per la Federazione rappresenta l’obiettivo più importante visto che le fasi finali si disputeranno a Dubai.