Argentina, torna la Superliga su Premium Sport

Torna uno dei grandi campionati della ricca offerta di Premium Sport: da domenica 27 agosto 2017 e per tutti i weekend, infatti, gli abbonati potranno seguire in esclusiva i migliori match della Superliga argentina, uno dei campionati più elettrizzanti dell’intero panorama calcistico internazionale dal quale emergono alcuni dei più grandi talenti al mondo. Sarà un'occasione, dunque, per osservare da vicino le tante le stelle presenti e i moltissimi giovani seguiti dai top club europei.



Sfide ricche di storia e tradizione, moltissimi i derby infuocati e carichi di adrenalina, a partire dall’imperdibile superclasico tra Boca Juniors (campione in carica) e River Plate, che andrà in scena al Monumental il 3 dicembre e che solo Premium è in grado di offrire agli appassionati di calcio.



Dopo la riforma del 2014 della Federcalcio Argentina il campionato si è standardizzato a quelli europei ed è diventato a girone unico: rispetto alla passata stagione, oltre al numero di squadre (28, non più 30), la novità è l'addio alla giornata dei derby con il torneo che consterà di 27 turni. Le retrocessioni saranno 4, le promozioni due perché l'obiettivo dell'Afa è ridurre il numero di club fino ad arrivare a 22. Tra i nuovi protagonisti ci saranno Edwin Cardona, trequartista colombiano acquistato dal Boca che indosserà il 10 di Maradona e Riquelme, e il centrocampista Enzo Perez, tifoso del River che ora avrà la possibilità di vestire la maglia che ha sempre sognato.



L'offerta Premium parte questo weekend con due match della prima giornata di Superliga: Boca Juniors-Olimpo, in diretta su Premium Calcio 1 alle ore 23.05 (telecronaca di Raffaele Pappadà) e San Lorenzo-Racing Club, in differita su Premium Calcio 1 all'1 della notte tra domenica 27 e lunedì 28 (telecronaca di Alberto Santi).