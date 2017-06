Argentina, Osvaldo torna allo stadio: ma per il suo concerto

Pablo Daniel Osvaldo tornerà molto presto in un campo di calcio, ma questa volta i gol, le rovesciate e le liti con gli avversari non c'entrano niente. L'ex attaccante della Roma, che recentemente ha lasciato il calcio per dedicarsi alla sua grande passione che è la musica, si esibirà infatti in concerto allo stadio di Atlanta insieme al suo gruppo, il Barrio Viejo Blues.

Nell'esibizione del 26 novembre, che segnerà il debutto ufficiale come cantante dell'ex centravanti 30enne che ha chiuso la carriera al Boca, la band di Osvaldo suonerà con il gruppo rock 'La 25', che è famosissimo in Argentina ed è composto da amici intimi dell'ex Inter e Fiorentina. Dopo i piccoli concerti tenuti nei mesi scorsi dunque, per Osvaldo e i suoi Barrio Viejo Blues è arrivato il momento del salto di qualità. In bocca al lupo.