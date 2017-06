Argentina, Maradona: "Escludere Aguero per chiamare Icardi in Nazionale è pura follia"

Maradona non ha mandato giù la convocazione di Icardi, attaccato numerose volte nel recente passato, nella nazionale argentina. E lo ha fatto presente in un'intervista a TycSports: "Sono arrabbiato con Sampaoli, la lista gliela fa Veron. Ed escludere Aguero per chiamare Icardi è follia pura. Piuttosto avrei chiamato Benedetto (attaccante del Boca Juniors ndr), che mi piace molto. E Veron faccia la lista dell’Inghilterra, non quella dell’Argentina".



L'ex fuoriclasse si sofferma sul fatto che la punta dell'Inter è arrivata infortunata e non è scesa in campo: "Per chiamare Icardi e fargli conoscere i medici dell’Argentina, tanto valeva convocare Benedetto. L’hanno fatto per fare un dispetto a me, davvero non capisco la convocazione di Icardi".



"Ha fatto tanti gol in Italia ma il Pipita l’anno prima ne aveva fatti 36. Sampaoli? Non lo conosceva nessuno, se non avesse vinto la finale con il Cile neanche la sua famiglia avrebbe saputo chi era. Non ne sa certo più di Bauza" la conclusione di Maradona.