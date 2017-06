Argentina: Maradona caccia un'antilope in via di estinzione, che polemica

Ogni suo gesto provoca conseguenze, ma questa volta Diego Armando Maradona rischia di averla fatta grossa. Su Twitter circola una foto dell'ex Pibe de Oro mentre mostra con orgoglio una preda catturata in una battuta di caccia: in un mano una orice d'Arabia morta (antilope in via di estinzione, se ne contano circa 600 nel mondo) e nell'altra il fucile. Presto è partita la campagna di sdegno sui social, sfociata in insulti pesanti da parte degli animalisti. La foto potrebbe anche essere falsa, dal momento che nessuno dello staff di Maradona ha ancora chiarito la vicenda: ma da sempre Diego è un grande appassionato di caccia e pesca, quindi l'attendibilità dello scatto sembra molto alta.

LO SCATTO INCRIMINATO: FORSE UN FOTOMONTAGGIO