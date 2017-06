Argentina, la Primera Divisiòn in esclusiva assoluta su Premium Sport

Dopo Champions League, Ligue 1 e Scottish Premiership, è arrivata un'altra esclusiva assoluta in casa Premium Sport: dal 23 ottobre e per tutti i weekend trasmetteremo il massimo campionato argentino, la Primera Divisiòn Argentina. Sui nostri canali approda il fascino del calcio che fu di talenti cristallini come Alfredo di Stefano e Diego Armando Maradona e che magari un domani sarà di Leo Messi e mostrato sfide di assoluto livello, a partire dal superclasico tra Boca Juniors e River Plate che oggi propone stelle come l'ex Juventus Tevez e il Cabezon D'Alessandro. Ma non solo, nella Primera Divisòn c'è anche il prestigio di Racing, Estudiantes e Independiente con un grande palmares internazionale e il San Lorenzo "di" Papa Francesco. Emozione assoluta, sfide ad alto tasso di adrenalina, con un vincitore che si saprà solo a giugno.



Dopo la riforma del 2014 della Federcalcio Argentina il campionato si è standardizzato a quelli europei ed è diventato a girone unico, senza più il torneo d’apertura e clausura. Sono infatti 30 le squadre che si contenderanno il titolo, ora cucito sulle maglie del Lanus, del campionato "più grande" del mondo. Oltre alle partite in diretta su Premium Sport andrà in onda il Magazine Football Latino, un approfondimento con il meglio del calcio sudamericano.



Si parte domenica 23 ottobre con due match della settima giornata del campionato.

“San Lorenzo-Estudiantes” in diretta su Premium Calcio 1 alle ore 23.00 Telecronaca: Raffaele Pappadà

“Atletico Tucumàn-Boca Juniors” in diretta su Premium Sport HD alle ore 01.00 Telecronaca: Andrea Distaso