Argentina, il mitico Tano Zunino si ritira a 82 anni

Si dice spesso che la passione sportiva non ha età, e Tano Zunino ne è uno dei più logenvi esempi. Il portiere argentino iniziò a giocare nel 1949 al Gimnasia y Esgrima, ha ottenuto una doppia promozione ma dal 1960 si è dedicato al calcio amatoriale. Intorno ai cinquant'anni, Zunino aveva l'abitudine di giocare due partite ogni domenica: una alle 13, una alle 15 per poi tornare a casa per accompagnare la moglie al cinema ("Ma arrivava sempre in ritardo" assicura lei).



Alla fine, però, Zunino si è dovuto arrendere al matrimonio: "Ho dovuto scegliere tra calcio e amore, e ho scelto il secondo". Ma il portiere ha comunque continuato a giocare e parare con gli amici, senza la ritualità precedente ma con la stessa passione. Ecco perché a Tenerife è andato in onda un omaggio a questo straordinario atleta, Zunino, a 82 anni compiuti, ha giocato nella sfida di calcio amatoriale Tango Fc-Rommel Fernandez e nell'occasione non è voluto mancare neppure Pierluigi Collina che ha dato il fischio simbolico d'inizio per poi seguire il match dalla tribuna.