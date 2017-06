Argentina, il figlio di Maxi Moralez è un grande tifoso del Racing

È ormai passato quasi un anno dalla cessione di Maxi Moralez dall'Atalanta ai messicani del Leon. L'attaccante argentino in nerazzurro ha realizzato 20 gol in 148 presenze ed è rimasto nel cuore del popolo bergamasco. Prima della sua esperienza italiana il Frasquito ha fatto molto bene anche in patria con le maglie di Velez e Racing. L'ultimo club, in particolare, continua a fare parte della quotidianità di Maxi: suo figlio Bastian, infatti, è un grande tifoso dell'Academia, come testimonia il video, diventato virale in pochi minuti, che ritrae il bambino mentre segue la sua squadra del cuore in tv intonando i cori dello stadio Cilindro. Queste simpatiche immagini sono state girate al Racing che, per premiare l'attaccamento del piccolo fan, ha inviato a Moralez due tessere da socio del club e due magliette per Bastian e la sorellina Tiziana, nata lo scorso 26 settembre.

Muchas gracias @RacingClub @Vbrvictor por este enorme presente,mi familia y yo les agradecemos de corazón #deracingsenace#TIZIANABASTIAN pic.twitter.com/KaPrrsjxXh — Maximiliano (@mmoralezoficial) 14 ottobre 2016