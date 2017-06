Argentina, il ct sarà Sampaoli: la firma alla fine della Liga

Il nome del futuro ct dell'Argentina è Jorge Sampaoli. Secondo quanto riporta Goal.com, l'attuale tecnico del Siviglia firmerà con la nazionale albiceleste appena sarà finita la sua stagione in Liga.

A conferma di tale ipotesi, si legge, le dichiarazioni dell'ex assistente del tecnico degli andalusi ai tempi del Cile e quelle del presidente dell'AFA (la federazione argentina), Claudio Tapia, che ha svelato: "Stiamo per trattare l'arrivo di Sampaoli sulla panchina della selezione, è il prescelto".

L'altra conferma arriva, come detto, da Sebastián Beccacece, attuale allenatore del Defensa y Justicia e storico assistente di Sampaoli nel Cile, che al programma 'Jogo Bonito' ha confessato: "Non ho ancora preso una decisione, ho voluto prendermi un po' di tempo per riflettere sulla proposta della selezione argentina. Non ho parlato tanto con Sampaoli, mi ha chiesto solo del mio contratto per ora".

Se due indizi non fanno una prova, il terzo potrebbe essere il silenzio dello stesso Sampaoli, che non ha mai negato un futuro approdo sulla panchina albiceleste e in queste settimane è rimasto in silenzio per rispetto del Siviglia, che pur avendo annunciato più volte di non avere intenzione di privarsi dell'allenatore, sarà costretto a cercarsi un nuovo manager (oltre al nuovo ds approdato in Andalusia dopo l'addio di Monchi).