Argentina, Icardi torna in nazionale: Sampaoli chiama anche Gomez

Sarà un'Argentina un po' più italiana quella di Sampaoli. Il nuovo c.t. ha reso nota la lista dei convocati per le amichevoli di giugno contro Brasile (in Australia) e Singapore. Maurito Icardi, come era nell'aria, torna in nazionale dopo oltre tre anni e mezzo: l'attaccante dell'Inter, fermo per un risentimento al retto femorale sinistro, ha già finito la sua stagione in nerazzurro, ma dovrebbe fare in tempo per rispondere alla convocazione del c.t. Prima volta, invece, per il Papu Gomez che a 29 anni potrebbe vestire per la prima volta la maglia albiceleste dopo la splendida stagione all'Atalanta.



Icardi finora ha giocato una sola partita con la nazionale. Era l'ottobre del 2013, scese in campo per 7 minuti contro l'Uruguay, poi non sono arrivate altre chiamate. Secondo alcuni, l'esclusione di Icardi era legata a motivi extracalcistici dovuti alla lite con Maxi Lopez e si parlò anche di ostracismo da parte dei giocatori argentini. L'ex ct Bauza non convocò mai il capitano dell'Inter e fu fortemente criticato. Anche il vicepresidente Zanetti volò in patria per perorare la causa dell'attaccante nerazzurro che ora, con l'arrivo di Sampaoli, spera di guadagnarsi un posto fisso in nazionale.



Ecco l'elenco dei convocati



PORTIERI: Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Gerónimo Rulli. DIFENSORI: Javier Mascherano, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Emanuel Mammana. CENTROCAMPISTI: Lucas Biglia, Alejandro Gómez, Ever Banega, Eduardo Salvio, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Guido Rodríguez. ATTACCANTI: Lionel Messi, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Gonzalo Higuaín, Joaquín Correa y Angel Di María.