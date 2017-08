Argentina, Icardi convocato, Higuain escluso

Che sorpresa in Argentina: Jorge Sampaoli ha convocato in nazionale Maurito Icardi e ha lasciato fuori Gonzalo Higuain. L'attaccante della Juve viene escluso per scelta tecnica dalle gare contro Uruguay e Venezuela che potranno risultare decisive ai fini delle qualificazione della Albiceleste al Mondiale del 2018: torna invece El Kun Aguero.



Le scarse condizioni di forma dell'attaccante bianconero potrebbero non essere l'unico motivo dietro la scelta del c.t.: il capitano dell'Inter non sta certamente meglio del Pipita considerando che ha recuperato da pochissimo dal lungo infortunato che lo aveva costretto a saltare anche le amichevoli contro Singapore e Brasile per il quale Sampaoli lo aveva già convocato mettendo fine all' "embargo" di Bauza.



Ecco la lista completa: c'è anche Lucas Biglia che, essendo infortunato (deve stare fermo un mese), non potrà rispondere alla chiamata.



[ELIMINATORIAS] Jorge Sampaoli dio la lista de jugadores convocados, que militan en el exterior, para enfrentar a Uruguay y Venezuela. pic.twitter.com/uIYVEIA6gE — Selección Argentina (@Argentina) 11 agosto 2017