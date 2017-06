Argentina, Icardi ancora fuori dai convocati: ci sono Pratto e Lavezzi

C'è Lucas Pratto, attaccante del San Paolo, c'è Lavezzi, che all'Hebei (nella lontana Cina) non sta facendo faville, ci sono ovviamente Higuain e Dybala, ma Mauro Icardi non c'è ancora. Il c.t. Bauza ha reso nota la lista dei convocati per le sfide contro Cile (23 marzo) e Bolivia (28 marzo) valide per le qualificazioni al Mondiale del 2018: pochissimi i giocatori impegnati in Primera, tra gli "italiani" anche Biglia e Banega.



PORTIERI: Mariano Andujar (Estudiantes), Nahuel Guzman (Tigres), Sergio Romero (Manchester United). DIFENSORI: Gabriel Mercado (Siviglia), Pablo Zabaleta (Manchester City), Julio Buffarini (San Paolo), Facundo Roncaglia (Celta), Emmanuel Mas (Trabzonspor), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Otamendi (Manchester City), Mateo Musacchio (Villarreal), Ramiro Funes Mori (Everton). CENTROCAMPISTI: Javier Mascherano (Barcellona), Lucas Biglia (Lazio), Guido Pizarro (Tigres), Ever Banega (Inter), Enzo Perez (Valencia), Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Angel Correa (Atletico Madrid), Marcos Acuña (Racing). ATTACCANTI: Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune), Lionel Messi (Barcellona), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Lucas Pratto (San Paolo)