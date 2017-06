Argentina, Guly sulla panchina del Douglas Haig

Andres Guglielminpietro torna in panchina: l'ex ala di Inter, Milan e Bologna ha risposto positivamente alla chiamata del Club Atlético Douglas Haig che aveva già allenato nella stagione 2014/15. Il Douglas Haig attualmente milita nella Primera B Nacional, seconda divisione del campionato argentino.



L'ultima panchina di Guly era stata il Central Cordoba di Santiago del Estero, il 42enne di San Nicolas ha cominciato la sua carriera da allenatore come vice di Simeone nell'Estudiantes e nel River Plate anche se poi aveva rinunciato a seguire il Cholo in Europa, al Catania prima e all'Atletico Madrid poi.