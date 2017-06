Argentina, Crespo: "Higuain e le finali? Deve spiegarlo lo psicologo"

Recentemente Hernan Crespo ha consigliato al ct argentino Bauza di convocare Mauro Icardi: "E' il più forte dentro l'area". Ora l'ex bomber parla in patria anche di Gonzalo Higuain e della sua presunta difficoltà ad essere decisivo nei match che contano.



Ricordando le due finali di Coppa America perse contro il Cile (nel 2016 ai rigori dopo un errore sotto porta al 21' di Higuain, l'anno prima l'attaccante ora alla Juventus sbagliò un penalty) e ancora l'errore dal dischetto in Napoli-Lazio di due anni fa che costò la Champions agli azzurri, questo il parere di Crespo: "Perché gli succede? E' una domanda da fare allo psicologo e non a me, Higuain tecnicamente non si discute ma penso che in questa situazione è come una reazione a catena. Può accadere in una finale, può capitare a chiunque".



Il punto, secondo Crespo è un altro: "Bisogna capire se ha le qualità mentali per superare l'errore. Nel suo caso certi errori nelle finali fanno parte della sua storia, forse non riesce a dimenticare questi episodi. E' una questione psicologica più che tecnica” le parole a Perform.