Argentina, Bilardo: "Una donna non può vestirsi come le pare"

Carlos Bilardo finisce nella bufera, ma stavolta il calcio non c'entra nulla. L'ex c.t. dell'Argentina campione del Mondo nel 1986 ha rilasciato dichiarazioni sessiste ad America 24 raccogliendo una serie di critiche sui social network: "Una donna - ha detto Bilardo - non può andare vestita come le pare. Ci sono tante donne che sono molto provocanti: in spiaggia possono andare come vogliono, per strada no, perché incitano alla violenza. Ci sono ragazze giovani che provocano utilizzando gonne molto corte". Bilardo ha poi precisato: "Ho litigato con mia figlia per come si veste. Ma se fanno violenza a mia figlia o a mia nipote, io uccido".



L'opinione di Bilardo è "forte" (per usare un eufemismo) di per sé, ma l'ex c.t. ha scelto anche il luogo (la tv) e il momento meno opportuno per diffonderla: poco più di un mese fa due turiste argentine furono barbaramente uccise durante una vacanza in Ecuador e riscosse molto successo in rete l'hashtag #viajosola ("viaggio da sola") che intendeva promuovere i viaggi di donne senza uomini in contrapposizione ai pregiudizi e agli offensivi commenti che si leggevano sui social network sull'opportunità di quegli stessi viaggi. Così, inserite in questo contesto, le dichiarazioni sessiste di Bilardo fanno ancora più rumore.