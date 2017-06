Argentina, Bauza ha le ore contate

Edgardo Bauza ha le ore contate sulla panchina dell'Argentina, anche i nuovi vertici della Federazione non sembrano avere grande considerazione dell'attuale ct. Il neo presidente federale Claudio Tapia ha infatti definito Bauza "un cog****e, mi obbligherà a ricordagli che non l'abbiamo ingaggiato noi" in un audio diffuso da Radio La Red, proprio poche ore dopo la conferma del ct in una conferenza stampa.



Dopo la sconfitta in Bolivia, l'esonero sembra proprio dietro l'angolo e l'AFA sta solo temporeggiando cercando di trovare il miglior modo per uscirne economicamente tra l'addio a Bauza e il più che probabile ingaggio di Sampaoli dal Siviglia. "Nessuno aveva detto che lo avremmo cacciato" ha detto Tapia in pubblico per poi smentirsi nell'audio incriminato: "Dovremo discutere del suo contratto. Può darsi che dopo la riunione di oggi rifletterà e deciderà di dimettersi, altrimenti dovrò ricordargli che non lo abbiamo voluto noi". La speranza per la federcalcio argentina, infatti, è che Bauza si dimetta anche se al momento sembra l'opzione più improbabile.