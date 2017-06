Argentina, Bauza chiude ancora a Icardi: "Non lo convoco perché farebbe panchina"

Niente Nazionale per Icardi. Almeno per il momento. Lo ha confermato il ct dell'Argentina Bauza: "Non ho nessun problema con Icardi ma attualmente l'attaccante della mia Argentina è Higuain e Pratto è l'alternativa".



L'allenatore dell'Albiceleste nello specifico ha sottolineato a Tyc Sports: "Non convoco Icardi per lasciarlo in panchina. Se un giorno dovessi rinunciare a questi giocatori allora sì, Icardi potrà essere convocato così come Alario, altro giovane con un grande futuro. Icardi verrà convocato quando avrà la possibilità di giocare". La visita di Bauza ad Appiano Gentile prima di Juventus-Inter ha lasciato dunque inalterati gli equilibri e deluso chi sperava in un ripensamento delle gerarchie offensive...