Argentina all'attacco: "Higuain e i fab four, qui non segnate mai"

I temi principali sui quotidiani sportivi in Argentina sono due: la Messi-dipendenza e la pochezza offensiva della Selecciòn. L'1-0 al Cile non ha cancellato, dunque, le polemiche sullo scarso rendimento delle punte: in 13 gare delle qualificazioni mondiali, del resto, sotto la gestione Bauza l'Albiceleste ha segnato appena 15 gol, poco più di uno a partita. Non esattamente uno score da potenza mondiale, tanto più con il parco attaccanti che si ritrova il c.t., così ricco da permettersi di lasciare a casa uno come Mauro Icardi.



I numeri però parlano chiaro e l'attacco de La Naciòn è piuttosto duro: "In Europa hanno il fuoco dentro, dall'altro lato dell'Atlantico no". Messi è il capocannoniere delle qualificazioni con 4 gol, ma sue su rigore, uno su punizione e uno su tiro deviato da un avversario. Certo, con lui in campo l'Argentina ha raccolto 15 dei 22 punti totali, qualcuno anche quando non gioca bene, come contro il Cile.



Il problema è che gli altri hanno fatto decisamente peggio: Higuain ha segnato appena 1 gol, Di Maria 2, Aguero addirittura nessuno. Sono loro gli altri tre membri dei Fab Four della Selecciòn. Spuntati appena vestono la maglia della nazionale, considerando che Messi è capocannoniere in Liga, Higuain è poco dietro Belotti in A e Aguero, passato un periodo buio, ha ricominciato a segnare a raffica in Premier. Le critiche dei media non sono rivolte soltanto ai giocatori citati, ma anche e forse soprattutto al c.t. di Bauza che non valorizza questi campioni. Di Icardi non parlano neppure, mentre non vedono l'ora che rientri Dybala. "Perché quei quattro non devono giocare sempre, almeno insieme...".