Anche l'Argentina baila como El Papu: primo gol in Nazionale

Argentina in campo per la seconda amichevole dell’era Sampaoli. Dopo aver battuto il Brasile, l’Albiceleste ha travolto 6-0 Singapore grazie ai gol dei romanisti Fazio e Paredes, alle reti di Correa, Alario, Di Maria e a quella del Papu Gomez, al suo esordio assoluto con maglia della Nazionale.

Il fantasista dell'Atalanta è stato schierato dal neo ct dietro al terminale offensivo Correa (assenti sia Messi sia Higuain cui sono state concesse vacanze anticipate) in una linea composta anche da Di Maria, Dybala e Lanzini nel nuovo modulo pensato da Sampaoli per esaltare la (tantissima) qualità dell'Albiceleste: un 3-2-4-1 in cui il giallorosso Fazio gioca al centro della difesa e capitan Biglia agisce nel ruolo di regista. Rimandato il ritorno in campo di Icardi, ancora ai box per infortunio.