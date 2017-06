Adelaide United, offerta a Batistuta come allenatore

La A-League chiama e Gabriel Batistuta non dice no. La panchina dell'Adelaide United, massimo campionato australiano, sta per rimanere libera visto che Guillermo Amor, ex Barcellona e Fiorentina, è in scadenza di contratto ed è intenzionato a non rinnovare nonostante la vittoria del campionato nella scorsa stagione.



La dirigenza ha quindi contattato Batigol che si è detto possibilista, l'ex bomber viola sta valutando di incominciare la carriera da allenatore proprio in Australia, dove ha vissuto due anni: tutto sarà più chiaro nelle prossime due settimane.