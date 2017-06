Acuña, la nuova stella del Racing che piace ai club italiani

Cinque gol in otto presenze in Primera División: è questo il biglietto da visita di Marcos Acuña, esterno d'attacco tutto dribbling del Racing di Avellaneda, ex club di Diego Milito. Le sue prestazioni, in questo avvio di stagione non sono passate inosservate: il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, ha deciso di convocarlo per le sfide contro Brasile e Colombia, valide per la qualificazione al Mondiale 2018. E qualora il Paton gli concedesse anche solo un minuto, per Acuña arriverebbe l'esordio ufficiale con la maglia dell'Albiceleste. Un traguardo davvero importante, soprattutto se si passa in rassegna la carriera del 25enne dell'Academia, nato a Zapala, cittadina della Patagonia. Lì, al centro alle raffiche di vento tipiche della zona, mamma Sara e la nonna Leonor lo hanno cresciuto, sopperendo all'assenza del padre, che lo abbandonò quando aveva 5 anni. L'amore per il fútbol ha portato il piccolo Marcos fino a Buenos Aires, dove, a 13 anni, viene scartato da Boca Juniors e San Lorenzo.



Prima del ritorno nella capitale, passano altri quattro anni: questa volta sono Quilmes, River Plate, Tigre e Argentinos Juniors a dirgli di no. A credere in lui, è il Ferro Carril, club con cui debutta in Primera B Nacional. Espulsioni e cambi di ruolo non frenano il suo percorso di crescita. Acuña segna gol e sforna assist spingendo il Racing a puntare su di lui. Alla prima stagione con il nuovo club, vince il titolo di campione d'Argentina e il suo nome inizia a circolare anche in Italia: Inter, Atalanta e Udinese ci fanno più di un pensiero, senza però sfoderare l'offensiva decisiva. Marcos non ci bada perché, in cuor suo, sa bene che con lavoro e sacrificio può arrivare ancora molto lontano. Del resto, lo chiamano El Huevo (l'uovo), per via delle numerose botte rimediate da bambino sul campo da calcio, che gli hanno lasciato qualche "ammaccatura" in testa. Difficile trovare un soprannome più calzante: le batoste del passato lo hanno fortificato e oggi Acuña è pronto a scendere in campo, al fianco di Messi e compagni, con la Selección.

Matteo Palmigiano