"Mascherano chiuderà la carriera al River Plate. E poi l'allenerà"

Il treno Serie A ormai è passato: Javier Mascherano, protagonista insieme ai suoi compagni dell'impresa leggendaria del Barça contro il River Plate, non andrà alla Juve, né al Napoli. A svelare il futuro del Jefecito, è stato il fratello Sebastian: "Javier chiuderà la carriera al River - ha detto a Super Deportivo Radio -. Si tratta di un grande club che gli ha dato tanto, tutto ciò che ha ottenuto lo deve a loro".



Mascherano, dunque, vuole chiudere il cerchio: è proprio al River che è cresciuto ed è lì che ha avuto il primo contratto da professionista arrivando in Europa (al West Ham) dopo una stagione in Brasile, al Corinthians. Ed è al River, ovviamente, che Mascherano intende cominciare un'altra carriera: "Vuole iniziare ad allenare". L'Argentina lo accoglierà come un eroe.