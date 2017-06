"La pizza è argentina": tifosi del Napoli insultano Nicolas Higuain

Bufera social per Nicolas Higuain. Il fratello e procuratore dell'attaccante della Juve Gonzalo ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente in una pizzeria, corredata dal seguente messaggio: "La pizza è argentina... dicano quello che vogliono". La frase ha letteralmente fatto infuriare i tifosi del Napoli che hanno insultato, anche pesantemente, Nicolas Higuain. Ai tifosi azzurri non è andato giù che sia stato messo in discussione il 'simbolo' della città, conosciuto in tutto il mondo...

La pizza es Argentina que te lo cuenten como quieran. Un post condiviso da Nicola (@nicola_higuain) in data: 11 Mar 2017 alle ore 01:15 PST