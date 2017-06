"De Laurentiis voleva Tevez": ipotesi possibile per gennaio?

Nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore, Valter De Maggio, ha rivelato un gustoso retroscena sul mercato estivo del Napoli. "L’idea del patron De Laurentiis - ha svelato De Maggio - era quella di prendere Carlos Tevez, che avrebbe giocato in Champions e tutte le partite di cartello, come quelle contro la Juventus, il Milan e l’Inter".

"L’Apache - ha continuato il conduttore radiofonico - sarebbe stato l’attaccante ideale per i progetti del numero uno azzurro, ma Maurizio Sarri ha ragionato in maniera alternativa, preferendo puntare sul falso nueve". Il nome fatto dall'allenatore toscano sarebbe stato invece quello di Stevan Jovetic, anche attualmente un esubero dell’Inter. Visto l'infortunio di Milik e le prestazioni sottotono di Gabbiadini, il Napoli è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio: e se Mister X fosse proprio uno tra Jovetic e Tevez?