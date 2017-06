'Adiós' a Olave: le lacrime di colui che fece piangere il River

Alcuni lo ricordano come il "verdugo de River": letteralmente, il boia del River, colui che ha calcisticamente annientato lo storico club di Buenos Aries, sancendone uno smacco che difficilmente si dimentica.



Il portiere Juan Carlos Olave è stato un eroe a metà nel calcio argentino, nel senso che ha diviso. Un eroe baciato dalla tragica 'suerte', quella che sembra toccare i più grandi: era il 2011 e il River si giocava la salvezza contro il Belgrano, quando il suo migliore amico Mariano Pavone si presentava sul dischetto, per calciare un rigore che avrebbe potuto evitare una storica figuraccia ai Millonarios.



Uno di quei momenti che possono cambiare l'intero corso della storia ha premiato Olave, che ha respinto il rigore di Pavone, condannando il River a una retrocessione drammatica, la prima volta in 110 anni.



L'estremo difensore ha disputato la sua ultima partita in carriera nello scorso week end, sempre con la maglia del Belgrano. Al 24' della seconda frazione di gara, il tempo si è fermato e sugli schermi dello stadio è stato proiettato il video della sua storica parata, quella che lui stesso ha definito "la più importante della vita".



Olave, a quel punto, non ha trattenuto le lacrime e si è arreso all'emozione più genuina, di chi ha costruito la propria storia su undici metri fatali. Il calcio argentino dice 'adiós' a un personaggio che ha scritto inconsapevolmente la storia di una città, di una tifoseria e, in senso più ampio, del calcio intero.